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12:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде приставы объявили в розыск отца и сына

Региональное управление судебных приставов объявило в розыск 35-летнего Дмитрия Смирнова. Мужчина проигнорировал решение суда не возвратил ребенка матери, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В январе Ленинградский районный суд Калининграда обязал мужчину возвратить матери ее сына Даниила. Однако отец ребенка проигнорировал судебное решение и не только не возвратил матери сына, но и по имеющейся информации вывез его за пределы Калининградской области.

— По последней информации сын с отцом в настоящее время могут проживать в Москве или Московской области, — сообщили в пресс-службе УФССП.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождении разыскиваемых лиц, просят сообщать на круглосуточный телефон доверия Управления ФССП России по Калининградской области 8 (4012) 69−38−00 или в отдел розыска Управления 8 (4012) 603−807, либо судебному приставу по розыску по телефонам: 89005623660, 89005623660.

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