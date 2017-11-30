В Калининграде приставы объявили в розыск отца и сына

Источник: Комсомольская правда

В январе Ленинградский районный суд Калининграда обязал мужчину возвратить матери ее сына Даниила. Однако отец ребенка проигнорировал судебное решение и не только не возвратил матери сына, но и по имеющейся информации вывез его за пределы Калининградской области.

— По последней информации сын с отцом в настоящее время могут проживать в Москве или Московской области, — сообщили в пресс-службе УФССП.