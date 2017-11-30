В Калининграде приставы объявили в розыск отца и сына
Региональное управление судебных приставов объявило в розыск 35-летнего Дмитрия Смирнова. Мужчина проигнорировал решение суда не возвратил ребенка матери, сообщает
Региональное управление судебных приставов объявило в розыск 35-летнего Дмитрия Смирнова. Мужчина проигнорировал решение суда не возвратил ребенка матери, сообщает
В январе Ленинградский районный суд Калининграда обязал мужчину возвратить матери ее сына Даниила. Однако отец ребенка проигнорировал судебное решение и не только не возвратил матери сына, но и по имеющейся информации вывез его за пределы Калининградской области.
— По последней информации сын с отцом в настоящее время могут проживать в Москве или Московской области, — сообщили в
Граждан, обладающих информацией о месте нахождении разыскиваемых лиц, просят сообщать на круглосуточный телефон доверия Управления ФССП России по Калининградской области