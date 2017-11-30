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12:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пьяный водитель, насмерть сбивший пешехода в Нижегородской области, арестован судом

Как информирует объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, ЧП произошло 12 ноября в Сеченово.

Нетрезвый водитель ГАЗа выехал на полосу встречного движения и сбил 26-летнюю женщину, пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

Постановлением суда гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление в законную силу не вступило в связи с апелляционным обжалованием.

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