Пьяный водитель, насмерть сбивший пешехода в Нижегородской области, арестован судом
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Как информирует объединённая
Нетрезвый водитель ГАЗа выехал на полосу встречного движения и сбил 26-летнюю женщину, пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело.
Постановлением суда гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление в законную силу не вступило в связи с апелляционным обжалованием.