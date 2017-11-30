Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Смертоносный «Скиф»: ядерная сила России теперь под водой
В кресле Улюкаева: как изменилось Минэкономразвития за год
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
Терапия помогла Бейонсе и Джей Зи предотвратить развод
Принц Уильям прокомментировал новость о помолвке принца Гарри
СМИ: журналист объяснила, почему «Калибры» раздражают Пентагон
СМИ: США предпринимают меры против «русских денег»
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Реновация затронет каждую четвертую семью Москвы
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12:12 (мск), источник: Новости Перми

Капитан Росгвардии вымогал взятку у матери абитуриента

Маирбек Козырев, офицер военного института войск национальной гвардии РФ, осужден за вымогательство взятки с матери абитуриента. Мотивом была «помощь» при поступлении.

Как сообщает агентство «Перископ», в июле текущего года командир взвода автотехнического факультета ПВИ ВНГ РФ Маирбек Козырев предложил пермячке за 220 тысяч рублей «помочь» с поступлением ее сына в институт.

При этом по своему служебному положению Марибек Козырев не имеет отношения к приемной комиссии, решать такие вопросы он не может. Но при этом он давил на женщину, сообщив, что в случае отказа сын не сможет поступить.

Пермячка обратилась в военную прокуратуру. Она дала согласие на участие в следственной эксперименте. Днем 26 июля она переда ему требуемую сумму у гипермаркета «Виват». Деньги предоставили контрразведчики. Они взяли нечестного офицера с поличным на месте преступления.

В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело. 29 ноября суд признал Маирбека Козарева виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Офицер признал свою вину полностью. Председатель Пермского гарнизонного военного суда Николай Каун назначил осужденному наказание в размере 160 тысяч рублей. Вскоре виновный будет уволен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты написали Путину письмо
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам (видео)
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Фрагменты ракеты «Союз-2.1б» упали в Якутии
Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь