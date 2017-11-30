Капитан Росгвардии вымогал взятку у матери абитуриента

Как сообщает агентство «Перископ», в июле текущего года командир взвода автотехнического факультета ПВИ ВНГ РФ Маирбек Козырев предложил пермячке за 220 тысяч рублей «помочь» с поступлением ее сына в институт.



При этом по своему служебному положению Марибек Козырев не имеет отношения к приемной комиссии, решать такие вопросы он не может. Но при этом он давил на женщину, сообщив, что в случае отказа сын не сможет поступить.



Пермячка обратилась в военную прокуратуру. Она дала согласие на участие в следственной эксперименте. Днем 26 июля она переда ему требуемую сумму у гипермаркета «Виват». Деньги предоставили контрразведчики. Они взяли нечестного офицера с поличным на месте преступления.



В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело. 29 ноября суд признал Маирбека Козарева виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Офицер признал свою вину полностью. Председатель Пермского гарнизонного военного суда Николай Каун назначил осужденному наказание в размере 160 тысяч рублей. Вскоре виновный будет уволен.