Капитан Росгвардии вымогал взятку у матери абитуриента
Маирбек Козырев, офицер военного института войск национальной гвардии РФ, осужден за вымогательство взятки с матери абитуриента. Мотивом была «помощь» при поступлении.
Маирбек Козырев, офицер военного института войск национальной гвардии РФ, осужден за вымогательство взятки с матери абитуриента. Мотивом была «помощь» при поступлении.
Как сообщает агентство «Перископ», в июле текущего года командир взвода автотехнического факультета ПВИ ВНГ РФ Маирбек Козырев предложил пермячке за 220 тысяч рублей «помочь» с поступлением ее сына в институт.
При этом по своему служебному положению Марибек Козырев не имеет отношения к приемной комиссии, решать такие вопросы он не может. Но при этом он давил на женщину, сообщив, что в случае отказа сын не сможет поступить.
Пермячка обратилась в военную прокуратуру. Она дала согласие на участие в следственной эксперименте. Днем 26 июля она переда ему требуемую сумму у гипермаркета «Виват». Деньги предоставили контрразведчики. Они взяли нечестного офицера с поличным на месте преступления.
В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело. 29 ноября суд признал Маирбека Козарева виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Офицер признал свою вину полностью. Председатель Пермского гарнизонного военного суда Николай Каун назначил осужденному наказание в размере 160 тысяч рублей. Вскоре виновный будет уволен.