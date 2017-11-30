Экс-министр Пермского края Евгений Балуев приговорен к шести годам колонии за хищение 26 миллионов

Источник: Комсомольская правда

— Прошу суд учесть мой вклад в развитие Пермского края, многие проекты, реализованные под моим непосредственным руководством, были пилотными в Российской федерации и были успешными, — текст своего «последнего слова» подсудимый Евгений Балуев читал с экрана планшета. Фразы, похоже, были написаны при помощи приглашенного из Москвы адвоката. — Почти год изоляции (Евгений Балуев 10 месяцев провел под арестом — Ред.) считаю для меня достаточным для исправления. Находясь на свободе, буду более полезен как обществу, так и государству.

Напомним, бывшего министра информационного развития и связи Прикамья Евгения Балуева обвинили в том, что он вместе с соучастниками похитил из бюджета более 26,5 миллионов рублей.

— Балуеву предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Два — это мошенничество, осуществленное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения. И еще одно преступление — это незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию, — рассказал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края Виталий Копылов.

Смета — 15 миллионов, а ремонт — на 5.

Схема преступления была проста и незамысловата. На ремонт многофункциональных центров в Пермском крае были выделены деньги из федерального бюджета. В сметы включались и работы, которые никто выполнять не собирался, но деньги подрядчику перечисляли полностью. К примеру, согласно смете ремонт обходился в 13 миллионов, а фактически работы были выполнены на 9 миллионов. Куда направляются «лишние» четыре миллиона? Подрядчики перечисляли их наличными, и они доставались Евгению Балуеву и его соучастникам: заместителю руководителя краевого МФЦ Наталье Гладковой и двум предпринимателям — Ивану Овчинникову и Илье Гладкову, которые и подыскивали частные строительные компании, готовые работать по этой схеме.

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Принимал участие в деле и директор МФЦ Пермского края Дмитрий Дымбрылов. Он подписывал фиктивные акты о проделанной работе и отдавал распоряжения об оплате.

Вначале приписки были относительно небольшие. К примеру, смета на ремонт Краснокамского филиала МФЦ составляла 7 миллионов рублей. А стоимость работ — 5 миллионов. То есть «навар» был около 2 миллионов. Но чем дальше, тем больше. За ремонт филиала МФЦ на улице Куйбышева, 9 в Перми бюджет заплатил свыше 15 миллионов. Работ было выполнено — менее чем на 5 миллионов, то есть на треть выделенных денег.

Суммарно за фиктивные работы соучастники получили 24,5 миллиона рублей.

«Премию тебе, а деньги — мне

Обвинялся Евгений Балуев и еще в одном «относительно честном способе отъема денег», как говаривал Остап Бендер. Наталья Гладкова по его указанию договорилась с пятью подчиненными, что им ежемесячно будут начислять премию. А сотрудники будут полностью отдавать полученные деньги — якобы на нужды учреждения. На самом же деле, — на нужды Балуева и Гладковой. Всего за два года пятеро сотрудников отдали начальству свои премии на сумму 2,1 миллиона рублей.

В особом порядке.

Свою вину во всем этом Евгений Балуев признал полностью. Возместил частично ущерб, заплатив миллион 800 тысяч рублей. Поэтому дело рассматривалось в особом порядке — то есть без заслушивания свидетелей и представления доказательств. Зато при этом подсудимому не может грозить более двух третей максимального срока наказания. По части 4 статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» максимальный срок — 10 лет. Так что Евгения Балуева могли приговорить к сроку не более шести с половиной лет.

Судебный процесс начался 29 ноября. После того, как прокурор зачитал обвинительное заключение, слово взял адвокат Андрей Бастраков.

— Считаю, что роль моего подзащитного сводится к тому, что он вступил в сговор — и только, — заявил защитник. — К тому же прошу учесть, что филиалы МФЦ в Пермском крае все-таки работают, ремонт завершен.

Адвокат попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как у Балуева жена и двое маленьких детей, много денег уходит на ипотеку, и если будет назначен реальный срок, состояние его семьи ухудшится.

— Мой подзащитный собирается заняться научной деятельностью, строит планы по подготовке диссертации, и он будет более полезен на свободе, — подытожил свою мысль Андрей Бастраков.

В итоге 30 ноября судья Сергей Сыров вынес приговор: шесть лет колонии общего режима и штраф — миллион рублей.

Остальные фигуранты по делу.

Из пяти человек, замешанных в мошенничестве при ремонте МФЦ, дела двоих были рассмотрены судом ранее. Предприниматель Иван Овчинников в июле был осужден на три года условно.

Бывший директор МФЦ Дмитрий Дымбрылов за пособничество получил три года колонии общего режима. 28 ноября Пермский краевой суд отклонил его апелляцию и оставил приговор в силе.