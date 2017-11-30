В Омске дворник эвакуатором украл сломанную «Волгу»

Автомобиль был похищен у омича прямо в день покупки. Потерпевший рассказал полицейским, что приобрел «Волгу-31022» 1994 года выпуска в Муромцевском районе и сразу поехал в Омск. Но уже в городе, на улице Магистральной, когда до дома оставалось всего 200−300 метров, машина заглохла.

Владелец оставил машину и ушел домой. Вернувшись на следующий день ее чинить, он не нашел «Волгу» на месте.

Полицейские в поисках пропавшего авто начали поквартирный обход и вскоре выяснили, что несколько очевидцев видели, как «Волгу» грузят на эвакуатор. При этом, рядом с водителем сидел местный дворник.

Удалось установить, что подозреваемый приехал в Омск из Таврического района и живет в городе на съемной квартире. Машину, как оказалось, он вывез в родной район и продал на местном авторазборе за 9 тысяч рублей.