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12:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске дворник эвакуатором украл сломанную «Волгу»

Найти подозреваемого помогли очевидцы.

Автомобиль был похищен у омича прямо в день покупки. Потерпевший рассказал полицейским, что приобрел «Волгу-31022» 1994 года выпуска в Муромцевском районе и сразу поехал в Омск. Но уже в городе, на улице Магистральной, когда до дома оставалось всего 200−300 метров, машина заглохла.

Владелец оставил машину и ушел домой. Вернувшись на следующий день ее чинить, он не нашел «Волгу» на месте.

Полицейские в поисках пропавшего авто начали поквартирный обход и вскоре выяснили, что несколько очевидцев видели, как «Волгу» грузят на эвакуатор. При этом, рядом с водителем сидел местный дворник.

Удалось установить, что подозреваемый приехал в Омск из Таврического района и живет в городе на съемной квартире. Машину, как оказалось, он вывез в родной район и продал на местном авторазборе за 9 тысяч рублей.

Автомобиль в ближайшее время будет изъят и возвращен владельцу, сообщили в омской полиции.

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