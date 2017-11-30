Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Депутат рассказал о переговорах по выдаче плененных казаков
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
В моду вошли джинсовый тотал-лук и ламе (фото)
Полина Гагарина в ярком розовом костюме появилась на публике
СМИ: журналист объяснила, почему «Калибры» раздражают Пентагон
СМИ: США предпринимают меры против «русских денег»
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Реновация затронет каждую четвертую семью Москвы
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12:39 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове иномарка, уходя от ДПС, спровоцировала массовую аварию

Авария с участием трех автомобилей произошла в Ростове-на-Дону рядом с путепроводом на проспекте Стачки.

Как сообщают очевидцы, ее инициатором стал водитель автомобиля Nissan. Машина спускалась под путепровод, где стояли сотрудники ДПС. Они попросили водителя иномарки остановиться, однако вместо этого он только набрал скорость. В итоге иномарку занесло, она врезалась в припаркованный Hyundai Creta, а затем автомобиль отбросило на проезжающий Lifan Smily. Пострадавших в результате инцидента нет, однако все автомобили получили механические повреждения.

Тот самый пост ДПС оформил аварию прямо на месте. Выяснилось, что зачинщик ДТП управлял автомобилем без прав.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Деловому сообществу стало известно, какие рейды проведёт ГИБДД в декабре
Ксения Собчак в Ростове пообещала распустить Думы и помогать погорельцам
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты написали Путину письмо
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам (видео)
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Фрагменты ракеты «Союз-2.1б» упали в Якутии
Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь