В Ростове иномарка, уходя от ДПС, спровоцировала массовую аварию
Авария с участием трех автомобилей произошла в
Авария с участием трех автомобилей произошла в
Как сообщают очевидцы, ее инициатором стал водитель автомобиля Nissan. Машина спускалась под путепровод, где стояли сотрудники ДПС. Они попросили водителя иномарки остановиться, однако вместо этого он только набрал скорость. В итоге иномарку занесло, она врезалась в припаркованный Hyundai Creta, а затем автомобиль отбросило на проезжающий Lifan Smily. Пострадавших в результате инцидента нет, однако все автомобили получили механические повреждения.
Тот самый пост ДПС оформил аварию прямо на месте. Выяснилось, что зачинщик ДТП управлял автомобилем без прав.