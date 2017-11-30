В Ростове иномарка, уходя от ДПС, спровоцировала массовую аварию

Как сообщают очевидцы, ее инициатором стал водитель автомобиля Nissan. Машина спускалась под путепровод, где стояли сотрудники ДПС. Они попросили водителя иномарки остановиться, однако вместо этого он только набрал скорость. В итоге иномарку занесло, она врезалась в припаркованный Hyundai Creta, а затем автомобиль отбросило на проезжающий Lifan Smily. Пострадавших в результате инцидента нет, однако все автомобили получили механические повреждения.