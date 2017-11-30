В Волгограде на ж/д станции поймали мужчину с полкило «синтетики»

Парня обвиняют в «покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Этого наркосбытчика сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте поймали на платформе Краснооктябрьская. Они обратили внимание на странное поведение молодого человека, который что-то прятал. При обыске у него в сумке, а также в рукаве куртки нашли пакеты с порошком. Как показала экспертиза — это был синтетический наркотик весом 456,830 г.