В Волгограде на ж/д станции поймали мужчину с полкило «синтетики»
Следователи Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте передали в суд дело 29-летнего волгоградца.
Следователи Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте передали в суд дело 29-летнего волгоградца.
Парня обвиняют в «покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и
Этого наркосбытчика сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте поймали на платформе Краснооктябрьская. Они обратили внимание на странное поведение молодого человека, который
Волгоградец купил крупную партию через Интернет, а потом распространял наркотики дозами при помощи «закладок». «Товар» хранил в тайнике возле которого его и задержали.