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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на ж/д станции поймали мужчину с полкило «синтетики»

Следователи Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте передали в суд дело 29-летнего волгоградца.

Парня обвиняют в «покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Этого наркосбытчика сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте поймали на платформе Краснооктябрьская. Они обратили внимание на странное поведение молодого человека, который что-то прятал. При обыске у него в сумке, а также в рукаве куртки нашли пакеты с порошком. Как показала экспертиза — это был синтетический наркотик весом 456,830 г.

Волгоградец купил крупную партию через Интернет, а потом распространял наркотики дозами при помощи «закладок». «Товар» хранил в тайнике возле которого его и задержали.

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