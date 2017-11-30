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13:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем на берегу реки нашли тело пожилого мужчины

Погибшим оказался житель Новой Усмани.

Очевидцы сообщили в «систему-112» о мертвом мужчине, найденном на берегу реки в Новой Усмани. Местные жители обнаружили тело у дома № 123 В на улице Первомайской утром в четверг, 30 ноября. Информация поступила в Новоусманский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону.

Видимых следов криминальной смерти на теле не обнаружили, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в следственном отделе. Личность погибшего установлена. Им оказался пожилой местный житель.

Сотрудники СК проводят проверку по факту инцидента. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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