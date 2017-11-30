Под Воронежем на берегу реки нашли тело пожилого мужчины

Очевидцы сообщили в «систему-112» о мертвом мужчине, найденном на берегу реки в Новой Усмани. Местные жители обнаружили тело у дома № 123 В на улице Первомайской утром в четверг, 30 ноября. Информация поступила в Новоусманский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону.