Под Воронежем на берегу реки нашли тело пожилого мужчины
Погибшим оказался житель Новой Усмани.
Погибшим оказался житель Новой Усмани.
Очевидцы сообщили в «систему-112» о мертвом мужчине, найденном на берегу реки в Новой Усмани. Местные жители обнаружили тело у дома № 123 В на улице Первомайской утром в четверг, 30 ноября. Информация поступила в Новоусманский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону.
Видимых следов криминальной смерти на теле не обнаружили, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в следственном отделе. Личность погибшего установлена. Им оказался пожилой местный житель.
Сотрудники СК проводят проверку по факту инцидента. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.