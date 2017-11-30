По факту гибели пятимесячной девочки в Самаре начата доследственная проверка
Следственный отдел по Кировскому району Самары начал доследственную проверку по факту гибели пятимесячной девочки.
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Следственный отдел по Кировскому району Самары начал доследственную проверку по факту гибели пятимесячной девочки.
Напомним, вечером 29 ноября ребенок утонул при купании, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По данным следственного ведомства, в рамках проверки назначены необходимее исследования для определения причин смерти ребенка.
«Сейчас выясняются все обстоятельств происшествия, — сообщают правоохранители. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».