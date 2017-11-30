В Екатеринбурге эвакуировано отделение «Уральского банка реконструкции и развития»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Дополнительное отделение «Уральского банка реконструкции и развития» эвакуировано в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитного учреждения.

«По данным охраны дополнительного офиса, сейчас эвакуированы все сотрудники банка и посетители. В данном отделении работает порядка 20 человек», — сказали в пресс- службе, уточнив, что подробная информация будет позже.

Местные СМИ сообщают, что эвакуирован не только офис банка, но и все здание в целом. В жилом доме на первых этажа располагаются ряд фирм и хостел.