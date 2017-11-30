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13:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Двое новосибирских подростков угнали автомобиль ради ночевки в нём

Теперь 15-летним мальчикам грозит до 3,5 лет тюрьмы, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Двое новосибирских подростков угнали автомобиль ради ночевки в нём, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Молодые люди прогуливались по Затулинскому жилмассиву, один из них предложил переночевать в чужом автомобиле. Чтобы не привлечь внимание, подростки решили отогнать машину на соседнюю стоянку в нескольких дворах от места, где был припаркован автомобиль. После того, как транспортное средство было доставлено в нужное место, мальчики легли спать в нем.

Утром хозяева машины заметили пропажу и решили пройтись по соседним дворам. Через некоторое время они нашли автомобиль с крепко спящими внутри угонщиками и вызвали полицию.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд Новосибирска.

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