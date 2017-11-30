Двое новосибирских подростков угнали автомобиль ради ночевки в нём

Молодые люди прогуливались по Затулинскому жилмассиву, один из них предложил переночевать в чужом автомобиле. Чтобы не привлечь внимание, подростки решили отогнать машину на соседнюю стоянку в нескольких дворах от места, где был припаркован автомобиль. После того, как транспортное средство было доставлено в нужное место, мальчики легли спать в нем.