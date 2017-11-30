В Керчи рухнуло здание университета
КЕРЧЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В ночь на 30 ноября обрушилось старое здание Керченского государственного морского технологического университета, находящееся в районе стадиона в Аршинцево, пишет «Керчь. ФМ».
КЕРЧЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В ночь на 30 ноября обрушилось старое здание Керченского государственного морского технологического университета, находящееся в районе стадиона в Аршинцево, пишет «Керчь. ФМ».
На момент происшествия в аварийном здании, которое уже несколько лет заброшено, никого не было.
Строение огородили лентами и надписями «Опасная зона» и «Вход запрещен». Как стало известно изданию, в ближайшее времени здание начнут разбирать.