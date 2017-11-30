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12:30 (мск), источник: РИА Крым

В Керчи рухнуло здание университета

КЕРЧЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В ночь на 30 ноября обрушилось старое здание Керченского государственного морского технологического университета, находящееся в районе стадиона в Аршинцево, пишет «Керчь. ФМ».

На момент происшествия в аварийном здании, которое уже несколько лет заброшено, никого не было.

Строение огородили лентами и надписями «Опасная зона» и «Вход запрещен». Как стало известно изданию, в ближайшее времени здание начнут разбирать.

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