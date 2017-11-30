На ул. Сибирякова Mercedes сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе

ДТП случилось в 7:45 возле магазина Spar. 32-летний водитель иномарки наехал на подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 17-летнего пострадавшего увезли в больницу с сотрясением головного мозга и различными ушибами.