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16:30 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Сибирякова Mercedes сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе

В среду, 29 ноября, на ул. Сибирякова Mercedes сбил 17-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 7:45 возле магазина Spar. 32-летний водитель иномарки наехал на подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 17-летнего пострадавшего увезли в больницу с сотрясением головного мозга и различными ушибами.

Ещё один Mercedes сбил пешехода на ул. Павлика Морозова. Авария произошла в 18:45. 46-летний водитель иномарки также сбил идущего по пешеходному переходу мужчину.

32-летнего пострадавшего отвезли в больницу с переломом стопы.

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