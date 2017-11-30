В Самарской области погиб мужчина, упавший в реку с моста

Вчера утром, 29 ноября, в реке Раковка на улице Школьной в селе Большая Раковка был обнаружен труп человека. Как в последствии установили стражи порядка, погибшим оказался 47-летний местный житель. Внешних признаков насилия на его теле не обнаружено.

Как сообщил «Комсомольской правде-Самара» собственный источник, причиной случившегося мог стать несчастный случай. По версии правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся, упал в реку и утонул. Отрабатываются и другие версии. По факту происшествия проводят проверку следователи.