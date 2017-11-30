Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отстраненные от олимпиады cпортсмены написали письмо Путину
Индиец съел шесть килограммов металла
Основатель и владелец «Кириешек»: «Я патологический лентяй»
Смертоносный «Скиф»: ядерная сила России теперь под водой
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: Индия забраковала российский газ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Как Снегурочка: Валерия появилась на публике в белоснежном наряде
Альбина Джанабаева в блестящем платье вышла на сцену
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области погиб мужчина, упавший в реку с моста

По факту происшествия проводится проверка.

Вчера утром, 29 ноября, в реке Раковка на улице Школьной в селе Большая Раковка был обнаружен труп человека. Как в последствии установили стражи порядка, погибшим оказался 47-летний местный житель. Внешних признаков насилия на его теле не обнаружено.

Как сообщил «Комсомольской правде-Самара» собственный источник, причиной случившегося мог стать несчастный случай. По версии правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся, упал в реку и утонул. Отрабатываются и другие версии. По факту происшествия проводят проверку следователи.

Напомним, что накануне днем, в среду, произошла еще одна трагедия. Погиб 67-летний парапланерист. Он приземлился на воду, не смог доплыть до берега и утонул. Сейчас по этому случай также проводят проверку представители закона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сосед избил игрока «Зенита» до беспамятства и сломал футболисту нос
Можно ли делать ремонт зимой: плюсы и минусы
Медведев объяснил бедность россиян
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили Путина помочь
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела Звезды ТНТ посетили презентацию нового проекта канала и повеселились на вечеринке, посвященной фильму
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь