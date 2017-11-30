Петербуржец попал под поезд и остался жив

В Северной столице мужчина выжил после столкновения с электричкой, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Поезд сбил человека утром 30 ноября на железнодорожной платформе «Старая Деревня».

Лежащего на снегу пострадавшего заметили случайные прохожие. Мужчина выжил, но получил травму головы и был доставлен в больницу. Информация о состоянии его здоровья уточняется.