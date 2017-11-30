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13:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржец попал под поезд и остался жив

Мужчина получил травму головы.

Источник: Аргументы и факты

В Северной столице мужчина выжил после столкновения с электричкой, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Поезд сбил человека утром 30 ноября на железнодорожной платформе «Старая Деревня».

Лежащего на снегу пострадавшего заметили случайные прохожие. Мужчина выжил, но получил травму головы и был доставлен в больницу. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

После инцидента железнодорожный переезд закрыли. На участке скапливается пробка.

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