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12:47 (мск), источник: Publika.md

На 30 суток продлили арест семерым подозреваемым по делу о покушении на Влада Плахотнюка

Ещё на 30 суток продлили арест семерым подозреваемым по делу о покушении на лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Один из них полностью признал вину. Остальные обвинения отвергают.

Источник: Publika.md

Обвиняемого должны заслушать в ходе судебного заседания.

«Он согласился со всеми обвинениями в его адрес. Сознался в подготовке убийства. Слушания отложили из-за плохого самочувствия ответчика. Он выступит на другом заседании», — сказал прокурор ПБОПОД Денис Ротару.

«Он начал давать показания, а суд рассмотрел заявку о дальнейшем применении превентивной меры. Посовещавшись, суд одобрил запрос прокурора о продлении ареста», — сказал адвокат Юлиан Кашу.

Семеро подозреваемых предстали перед судом в конце октября. Их обвиняют в совершении четырёх преступлений: подготовке заказного убийства, незаконном хранении оружия и боеприпасов, нелегальном проникновении и нахождении на территории нашей страны, и незаконном переходе границы.

Восьмерых подозреваемых задержали в апреле в Кишинёве, ещё девятерых в Украине. По словам правоохранителей, заказчик преступления криминальный авторитет Григорий Карамалак по прозвищу Болгар. Он объявлен в международный розыск.

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