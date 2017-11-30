На 30 суток продлили арест семерым подозреваемым по делу о покушении на Влада Плахотнюка

Обвиняемого должны заслушать в ходе судебного заседания.
«Он согласился со всеми обвинениями в его адрес. Сознался в подготовке убийства. Слушания отложили из-за плохого самочувствия ответчика. Он выступит на другом заседании», — сказал прокурор ПБОПОД Денис Ротару.
«Он начал давать показания, а суд рассмотрел заявку о дальнейшем применении превентивной меры. Посовещавшись, суд одобрил запрос прокурора о продлении ареста», — сказал адвокат Юлиан Кашу.
Семеро подозреваемых предстали перед судом в конце октября. Их обвиняют в совершении четырёх преступлений: подготовке заказного убийства, незаконном хранении оружия и боеприпасов, нелегальном проникновении и нахождении на территории нашей страны, и незаконном переходе границы.
Восьмерых подозреваемых задержали в апреле в Кишинёве, ещё девятерых в Украине. По словам правоохранителей, заказчик преступления криминальный авторитет Григорий Карамалак по прозвищу Болгар. Он объявлен в международный розыск.