Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Эстонии вышел справочник, который учит как обращаться к русским
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: Индия забраковала российский газ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Как Снегурочка: Валерия появилась на публике в белоснежном наряде
Альбина Джанабаева в блестящем платье вышла на сцену
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8На Бали проснулся вулкан Агунг
13:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пожилой прохожий попал под колеса Porsche Cayenne

УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе сегодня днем на улице Первомайской произошел наезд на пешехода.

В соцсети появились фотографии с места происшествия. Очевидцы сообщают, что пожилой мужчина пересекал проезжую часть и угодил под колеса дорогостоящей иномарки Porsche Cayenne. Он не мог самостоятельно подняться. На место прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

На фотографиях видно, что наезд произошел в месте, где установлен дорожный знак «Пешеходный переход».

Как сообщало агентство «Башинформ», в середине ноября в Уфе произошел похожий случай, но со смертельным исходом. Пожилой мужчина с тростью пересекал дорогу вне «зебры». Он попал под колеса автомобиля Porsche, затем его переехала машина марки Kia.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Медведев объяснил бедность россиян
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили Путина помочь
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела Звезды ТНТ посетили презентацию нового проекта канала и повеселились на вечеринке, посвященной фильму
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь