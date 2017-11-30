В Уфе пожилой прохожий попал под колеса Porsche Cayenne
УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе сегодня днем на улице Первомайской произошел наезд на пешехода.
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УФА, 30 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе сегодня днем на улице Первомайской произошел наезд на пешехода.
В соцсети появились фотографии с места происшествия. Очевидцы сообщают, что пожилой мужчина пересекал проезжую часть и угодил под колеса дорогостоящей иномарки Porsche Cayenne. Он не мог самостоятельно подняться. На место прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
На фотографиях видно, что наезд произошел в месте, где установлен дорожный знак «Пешеходный переход».
Как сообщало агентство «Башинформ», в середине ноября в Уфе произошел похожий случай, но со смертельным исходом. Пожилой мужчина с тростью пересекал дорогу вне «зебры». Он попал под колеса автомобиля Porsche, затем его переехала машина марки Kia.