В Уфе пожилой прохожий попал под колеса Porsche Cayenne

В соцсети появились фотографии с места происшествия. Очевидцы сообщают, что пожилой мужчина пересекал проезжую часть и угодил под колеса дорогостоящей иномарки Porsche Cayenne. Он не мог самостоятельно подняться. На место прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

На фотографиях видно, что наезд произошел в месте, где установлен дорожный знак «Пешеходный переход».