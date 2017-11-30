Дело Юревича по взяткам на 3,4 миллиарда рублей близится к развязке

О этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» источник, знакомый с ходом следствия. «Думаю, конец уже скоро», — высказал свое предположение наш источник, но подчеркнул, что более точную информацию может дать четвертое следственное управление ГСУ СК РФ в Екатеринбурге, которое и занимается расследованием.

Скорее всего, вслед за предъявлением обвинения последует запрос об экстрадиции Юревича, который сейчас находится за границей.

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Как уже сообщало агентство, в середине марта СК РФ возбудил в отношении Михаила Юревича уголовное дело за взятку, полученную в 2012 году от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко. Затем экс-губернатору было предъявлено обвинение в подстрекательстве к клевете.

Постановление о привлечении Юревича в качестве обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 33, части 2 статьи 128.1 УК РФ вынесено следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России.

По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (общий размер взяток — 3,4 миллиарда рублей). Кроме того, Юревич, будучи губернатором, подстрекал своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

В начале мая Михаил Юревич был объявлен в международный розыск, 24 мая суд принял решение о заочном арестеэкс-губернатора. На тот момент Юревич проходил дополнительное медицинское обследование в отделении онкогематологии клиники Лондона. В июне суд арестовал имущество и счета Михаила Юревича, но затем разрешил ему частичный доступ к счетам.