Дело Юревича по взяткам на 3,4 миллиарда рублей близится к развязке
Уголовное дело
Уголовное дело
О этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» источник, знакомый с ходом следствия. «Думаю, конец уже скоро», — высказал свое предположение наш источник, но подчеркнул, что более точную информацию может дать четвертое следственное управление ГСУ СК РФ в Екатеринбурге, которое и занимается расследованием.
Скорее всего, вслед за предъявлением обвинения последует запрос об экстрадиции Юревича, который сейчас находится за границей.
Как уже сообщало агентство, в середине марта СК РФ возбудил в отношении Михаила Юревича уголовное дело за взятку, полученную в 2012 году от
Постановление о привлечении Юревича в качестве обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 33, части 2 статьи 128.1 УК РФ вынесено следователями четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбурге) ГСУ СК России.
По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (общий размер взяток — 3,4 миллиарда рублей). Кроме того, Юревич, будучи губернатором, подстрекал своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.
В начале мая Михаил Юревич был объявлен в международный розыск, 24 мая суд принял решение о заочном
Адвокаты Юревича не раз подавали в суды различных инстанций кассационные жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела на их подзащитного, и всякий раз получали отказ. Верховный суд оставил в силе решение областного суда об аресте Юревича.