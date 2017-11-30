СКР оценил ущерб дольщиков «Гринфлайта» в 360 миллионов
Мануйлову предъявили окончательное обвинение.
Мануйлову предъявили окончательное обвинение.
Расследование в отношении
После того, как Мануйлов ознакомится с материалами дела, их передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело поступит в суд.
Как ранее писало «Уралинформбюро», Мануйлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, — тысячи дольщиков
«Гринфлайт» скандально прославился
Мануйлов покинул пост гендиректора компании в конце июня 2016 года. Этому предшествовала прокурорская проверка, по итогам которой стало известно о пропаже со счетов застройщика 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиками. Уголовное дело было возбуждено в середине июля 2016 года.