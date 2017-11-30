СКР оценил ущерб дольщиков «Гринфлайта» в 360 миллионов

Расследование в отношении экс-гендиректора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова находится на завершающей стадии. Ущерб, причиненный дольщикам, оценили в 360 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Челябинской области Александр Федосеев.

После того, как Мануйлов ознакомится с материалами дела, их передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем дело поступит в суд.

Как ранее писало «Уралинформбюро», Мануйлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, — тысячи дольщиков по-прежнему ожидают свои квартиры.

«Гринфлайт» скандально прославился из-за срыва проекта «Академ Riverside». Возведение жилого комплекса на берегу реки Миасс в Челябинске длится несколько лет — сроки сдачи зданий неоднократно переносились, а весной стройка и вовсе встала. Более 4 000 человек, вложившихся в строительство, до сих пор ожидают своих квартир.