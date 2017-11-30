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13:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В омской гимназии зафиксировали массовое отравление учеников

По предварительным данным, все дети ели в столовой.

ЧП случилось в омской гимназии № 159, расположенной в Центральном округе. Накануне, 29 ноября, там стало плохо ученикам всех возрастов. Признаки острого отравления проявились у десяти школьников — из первого, третьего, четвертого, шестого, девятого и девятого классов.

Как рассказала официальный представитель областной прокуратуры Татьяна Бородина, версия о том, что испорченные продукты в учебное заведение мог принести и угостить ими других кто-то из учеников, исключена. Дети все из разных классов.

Один из заболевших детей до сих пор находится в больнице, остальные — лечатся дома.

По всей вероятности, отравились дети в местной столовой. Из-за чего это могло произойти, еще предстоит выяснить. Сейчас в гимназии проводит проверку роспотребнадзор.

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