Холодная вода отключена в 50 домах Нижнего Новгорода из-за аварий 30 ноября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в результате повреждения трубопровода в Канавинском районе холодная вода отключена в 19 жилых домах по адресам: ул. Планетная, №№ 35б, 36, 37, 38, 39, ул. Ясная, №№ 32, 33, 34, ул. Крановая, №№ 1а, 3, 5, 7, 9, ул. Фибролитовая, №№ 10, 12, 20, 6, 8, 2. На улицах Планетная и Ясная неисправность планируется ликвидировать до 19:00, на двух других — до 23:00 30 ноября.

Также из-за аварии на трубопроводе без холодного водоснабжения остались 20 частных жилых домов в Сормовском районе: ул. Красногорская, №№ 1, 2, 3, 4, 6 и ул. Светлая, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 26. Ориентировочное время устранения — 18:00.

По той же причине без холодной воды остались 11 жилых домов в Ленинском районе: ул. Днепропетровская, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и ул. Волочильная, №№ 14, 16, 18, 22. Ориентировочное время устранения — 19:30.

Кроме того, в связи с ремонтными работами отключено горячее водоснабжение в 29 домах в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском районах, а также два детских сада № 18 и № 90 и школа № 58 в Автозаводском районе. Без горячей воды остались: дома на ул. Минеева, №№ 31, 33, 35, ул. Гайдара, №№ 18, 26, ул. Космическая, №№ 50, 52, 54, 56, 58, 60 (Автозаводский район, время устранения — 18:00), ул. Горького, №№ 154, 152, 156, 158, ул. Володарского, № 4 (Нижегородский район, время устранения — 17:00) и ул. Иванова, №№ 25, 25а, 25б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (Сормовский район, время устранения — 16:00).

Также сообщается, что ремонтные работы стали причиной отключения центрального отопления в 13 домах Автозаводского района, а также в детском саду № 35 и школе № 161. Подачу тепла в домах на ул. Южное шоссе, №№ 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Шнитникова, №№ 1, 3, 5 и соцучреждениях планируется восстановить до 19:00.