В Ростовской области у мужчины изъяли 2 кг марихуаны

В кармане куртки у мужчины нашли сверток с веществом растительного происхождения. Также полицейские провели обыск в его автомобиле. У подозреваемого изъяли один полимерный сверток, обмотанный скотчем, и 12 газетных свертков с растительной массой, которые подозреваемый собирался продать. Исследование показало, что изъятое является марихуаной общей массой около 2 кг.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к преступлению и незаконного сбыта наркотических средств. Сейчас мужчина находится под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 20 лет.