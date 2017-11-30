Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отстраненные от олимпиады cпортсмены написали письмо Путину
Индиец съел шесть килограммов металла
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости (фото)
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: Индия забраковала российский газ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
В гамаке без одежды: Беллуччи показала архивное фото - СМИ
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Как Снегурочка: Валерия появилась на публике в белоснежном наряде
Альбина Джанабаева в блестящем платье вышла на сцену
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8На Бали проснулся вулкан Агунг
13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области у мужчины изъяли 2 кг марихуаны

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области задержали жителя Орловского района по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В кармане куртки у мужчины нашли сверток с веществом растительного происхождения. Также полицейские провели обыск в его автомобиле. У подозреваемого изъяли один полимерный сверток, обмотанный скотчем, и 12 газетных свертков с растительной массой, которые подозреваемый собирался продать. Исследование показало, что изъятое является марихуаной общей массой около 2 кг.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к преступлению и незаконного сбыта наркотических средств. Сейчас мужчина находится под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 20 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд разрешил требовать компенсацию за дым с соседнего балкона
В России дешевеют интимные услуги
Медведев объяснил бедность россиян
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили Путина помочь
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела Звезды ТНТ посетили презентацию нового проекта канала и повеселились на вечеринке, посвященной фильму
Недвижимость
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь