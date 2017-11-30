«Жестяная» арифметика: число ДТП в Петербурге выросло в 1,5 раза

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 12 часов 30 ноября количество поступивших заявок о дорожно транспортных происшествиях в Санкт-Петербурге возросло в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом истекших суток, сообщает УГИБДД по городу и области. 29 ноября в полдень было 110 заявок, 30 ноября — 175 заявок, а сегодня — около 260.

Сообщения об авариях от очевидцев продолжают поступать непрерывно. ДТП в основном мелкие, но есть и серьёзные.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, в 8:20 на Коннолахтинском проспекте (Приморский район) 24-летняя женщина на «Фольксвагене Поло» по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным «Шевроле Лачетти» под управлением 38-летней женщины. Предположительная виновница получила тяжёлые травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Далее приводим несколько аварий, о которых рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Артур: Две дамы рано утром «поцеловались» на железнодорожном переезде в Песочном и собрали пробку.

Дмитрий: «ГАЗель» и «Ивеко» поцеловались на 1-ом Бадаевском, перед выездом на Московское шоссе из промзоны Шушары.

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Очень Царь: «Фольц» и «Ниссан» на Вербной, уже скапливается пробка. «Сегодня день поцелуев машин», — комментирует Анастасия.

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Есть и массовые ДТП. «В посёлке Фёдоровское после поворота на Павловск замес из 3 машин, служб нет, пробки в обе стороны, объезжают по обочине», — рассказал Юрий.

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Ha Hong Son: «Первый снег никого не жалеет.

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Очень характерны для заснеженных дорог выезды в кювет и столкновения с препятствиями — как последствия потери управления и заноса.

Александр: «Размотало на Испытателей в сторону «Пионерской».

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Валентин: «Зеленогорское шоссе, в Репино. ГИБДД на месте. Полоса в направлении Санкт-Петербурга перекрыта упавшим столбом, объезд по встречке. Пробка в обе стороны».

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Костя: «У переезда около Западной улицы вообще огонь, шаланда целиком ушла в кювет, проезду, правда, не мешает».

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ГИБДД обращается к водителям и пешеходам:

«В связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных осадков в виде снега, образованием снежного наката на дороге рекомендуем водителям вспомнить “зимнюю” манеру вождения, быть внимательнее и осторожнее, передвигаясь на транспортных средствах по петербургским улицам; заранее предупреждать других участников дорожного движения о маневрах; снижать скорость перед перекрестками и пешеходными переходами, держать в потоке увеличенную дистанцию.



Пешеходам тоже необходимо быть внимательными при переходе проезжей части — убедиться, что водитель видит и пропускает вас. Помните, что транспортное средство не может мгновенно остановиться на обледенелой дороге. И не пренебрегайте световозвращателями — это позволит водителю увидеть вас заранее».