Женщина и двое детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде женщина и двое ее детей отравились угарным газом. По факту происшествия начата доследственная проверка, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде женщина и двое ее детей отравились угарным газом. По факту происшествия начата доследственная проверка, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Инцидент произошел вечером 29 ноября в квартире пятиэтажки на улице Дружбы в Ленинском районе. Отец семейства был в ванной, работала газовая колонка. Неожиданно 40-летней женщине и ее двум сыновьям, находившимся на кухне, стало плохо. На скорой пострадавших детей — мальчиков 9-ти и 14-ти лет — доставили в больницу, сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Женщина от госпитализации отказалась.
По факту произошедшего начата проверка.
— Следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, находившееся в квартире, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения, — подчеркнули в СУ СК по региону.
Предварительно, вентиляционные коммуникации, соединяющие колонку и дымоотвод, смонтированы с нарушением требований безопасности.