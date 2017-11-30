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16:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Женщина и двое детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде женщина и двое ее детей отравились угарным газом. По факту происшествия начата доследственная проверка, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 29 ноября в квартире пятиэтажки на улице Дружбы в Ленинском районе. Отец семейства был в ванной, работала газовая колонка. Неожиданно 40-летней женщине и ее двум сыновьям, находившимся на кухне, стало плохо. На скорой пострадавших детей — мальчиков 9-ти и 14-ти лет — доставили в больницу, сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Женщина от госпитализации отказалась.

По факту произошедшего начата проверка.

— Следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, находившееся в квартире, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения, — подчеркнули в СУ СК по региону.

Предварительно, вентиляционные коммуникации, соединяющие колонку и дымоотвод, смонтированы с нарушением требований безопасности.

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