Женщина и двое детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел вечером 29 ноября в квартире пятиэтажки на улице Дружбы в Ленинском районе. Отец семейства был в ванной, работала газовая колонка. Неожиданно 40-летней женщине и ее двум сыновьям, находившимся на кухне, стало плохо. На скорой пострадавших детей — мальчиков 9-ти и 14-ти лет — доставили в больницу, сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Женщина от госпитализации отказалась.