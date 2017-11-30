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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Сосед избил игрока «Зенита» до беспамятства и сломал футболисту нос

Парни поссорились у паркинга, один «быканул» и отключил защитника петербургского клуба.

25-летний зенитовец Денис Терентьев ехал домой с клубного мероприятия, но оказался не в своей квартире, а в больнице. Ехать туда пришлось на машине скорой помощи, потому что рядом с домом на Лабораторном проспекте (это недалеко от станции метро «Лесная» — прим.авт), злой сосед избил Терентьева после дорожного конфликта.

Дело было в районе пяти вечера среды. Уже утром в четверг Денис выложил несколько ужасающих фотографий в Инстаграме и рассказал свою версию случившегося.

— Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом «Мерседесе». Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать, — написал Терентьев (пунктуация и орфография авторские- прим.ред.) -Она стояла, не понимала, что ей делать. Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно, он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать».

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Слово за слово, очень крепкий и широкий по телосложению мужчина вышел из своей машины, подошел к автомобилю Дениса и ударил футболиста в лицо.

— Он начал бычиться и резко к моей голове приблизился (быканул). Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что помню: я собрался выйти, дальше память пропала. Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня! Этот *** должен быть наказан по чести!!!

Терентьев даже разместил фотографию человека, с которым у него случился конфликт. Однако через несколько минут удалил свой пост — видимо, понял, что его обидчика быстро найдут зенитовские фанаты, и их месть за игрока любимой команды будет страшной.

Фотографии, которые Денис выложил с тем постом, ужасны: очевидно, что Терентьева ударили по лицу далеко не один раз. По словам очевидцев, футболиста били как минимум двое. Хотя в сообщении полиции, которая проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится об одном злоумышленнике.

Жители ЖК «Иван-да-Марья», рядом с которым все случилось, говорят, что на придомовой территории нет видеокамер, поэтому с уликами могут возникнуть проблемы.

ОФИЦИАЛЬНО.

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»:

— Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Петербурга, ему диагностирован перелом носа, в ближайшее время станет понятно о сроках реабилитации футболиста. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально- бытовой конфликт.

СПРАВКА «КП».

Денис Терентьев перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ростова», но вообще он воспитанник сине-бело-голубых и уроженец Петербурга. Денис выступал за молодежную команду «Зенита» с 2010-го по 2012-й, а в 2012 году даже дебютировал за основной состав. Затем футболист два года провел в томской «Томи» на правах аренды, возвращался в «Зенит"-2 и снова в «Томь». А в 2015-м перешел в «Ростов», с которым выиграл серебряные медали РФПЛ и выступил в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Терентьев — игрок резерва, он редко выходит на поле в официальных матчах. Он поучаствовал всего в восьми играх, от начала до конца отыграл только в четырех, и все они были неключевыми для «Зенита».

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 Сосед избил игрока «Зенита» до беспамятства и сломал футболисту нос
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