Сосед избил игрока «Зенита» до беспамятства и сломал футболисту нос
Парни поссорились у паркинга, один «быканул» и отключил защитника петербургского клуба.
Парни поссорились у паркинга, один «быканул» и отключил защитника петербургского клуба.
25-летний зенитовец Денис Терентьев ехал домой с клубного мероприятия, но оказался не в своей квартире, а в больнице. Ехать туда пришлось на машине скорой помощи, потому что рядом с домом на Лабораторном проспекте (это недалеко от станции метро «Лесная» — прим.авт), злой сосед избил Терентьева после дорожного конфликта.
Дело было в районе пяти вечера среды. Уже утром в четверг Денис выложил несколько ужасающих фотографий в Инстаграме и рассказал свою версию случившегося.
— Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом «Мерседесе». Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать, — написал Терентьев (пунктуация и орфография авторские- прим.ред.) -Она стояла, не понимала, что ей делать. Сзади моей машины подошел человек и маяковал
Слово за слово, очень крепкий и широкий по телосложению мужчина вышел из своей машины, подошел к автомобилю Дениса и ударил футболиста в лицо.
— Он начал бычиться и резко к моей голове приблизился (быканул). Потом отошел на
Терентьев даже разместил фотографию человека, с которым у него случился конфликт. Однако через несколько минут удалил свой пост — видимо, понял, что его обидчика быстро найдут зенитовские фанаты, и их месть за игрока любимой команды будет страшной.
Фотографии, которые Денис выложил с тем постом, ужасны: очевидно, что Терентьева ударили по лицу далеко не один раз. По словам очевидцев, футболиста били как минимум двое. Хотя в сообщении полиции, которая проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится об одном злоумышленнике.
Жители ЖК «Иван-да-Марья», рядом с которым все случилось, говорят, что на придомовой территории нет видеокамер, поэтому с уликами могут возникнуть проблемы.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Петербурга, ему диагностирован перелом носа, в ближайшее время станет понятно о сроках реабилитации футболиста. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально- бытовой конфликт.
СПРАВКА «КП».
Денис Терентьев перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Ростова», но вообще он воспитанник
В нынешнем сезоне Терентьев — игрок резерва, он редко выходит на поле в официальных матчах. Он поучаствовал всего в восьми играх, от начала до конца отыграл только в четырех, и все они были неключевыми для «Зенита».