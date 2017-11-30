В больнице скончалась волгоградка, которая попала под колеса автобуса

Напомним, ЧП случилось 22 ноября. Автобус № 2 как раз высаживал людей на остановке по улице Колосовой в Кировском районе. И уже собирался отъезжать, когда в приоткрытую дверь (которая, по словам водителя, почему-то неплотно закрылась) попыталась вскочить эта пенсионерка. Машина тронулась, а женщина упала прямо под колеса. Заднее колесо переехало ей обе ноги.

Сотрудники ВАТП-7 действительно переживали за пострадавшую: несколько раз сдавали ей кровь, общались с врачами и родными пострадавшей, старались оказывать всестороннюю помощь и поддержку. Они выражают соболезнования семье погибшей. И предприятие готово полностью взять на себя расходы по проведению похорон.