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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В больнице скончалась волгоградка, которая попала под колеса автобуса

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, 74-летняя Людмила Батманова, которую в Волгограде переехал автобус, скончалась в больнице спустя неделю после ДТП.

Напомним, ЧП случилось 22 ноября. Автобус № 2 как раз высаживал людей на остановке по улице Колосовой в Кировском районе. И уже собирался отъезжать, когда в приоткрытую дверь (которая, по словам водителя, почему-то неплотно закрылась) попыталась вскочить эта пенсионерка. Машина тронулась, а женщина упала прямо под колеса. Заднее колесо переехало ей обе ноги.

Сотрудники ВАТП-7 действительно переживали за пострадавшую: несколько раз сдавали ей кровь, общались с врачами и родными пострадавшей, старались оказывать всестороннюю помощь и поддержку. Они выражают соболезнования семье погибшей. И предприятие готово полностью взять на себя расходы по проведению похорон.

А обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам, а также определить степень вины водителя и персонала автотранспортного предприятия.

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