В больнице скончалась волгоградка, которая попала под колеса автобуса
К сожалению, несмотря на все усилия врачей, 74-летняя Людмила Батманова, которую в Волгограде переехал автобус, скончалась в больнице спустя неделю после ДТП.
К сожалению, несмотря на все усилия врачей, 74-летняя Людмила Батманова, которую в Волгограде переехал автобус, скончалась в больнице спустя неделю после ДТП.
Напомним, ЧП случилось 22 ноября. Автобус № 2 как раз высаживал людей на остановке по улице Колосовой в Кировском районе. И уже собирался отъезжать, когда в приоткрытую дверь (которая, по словам водителя,
Сотрудники ВАТП-7 действительно переживали за пострадавшую: несколько раз сдавали ей кровь, общались с врачами и родными пострадавшей, старались оказывать всестороннюю помощь и поддержку. Они выражают соболезнования семье погибшей. И предприятие готово полностью взять на себя расходы по проведению похорон.
А обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам, а также определить степень вины водителя и персонала автотранспортного предприятия.