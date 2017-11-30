Женщина зарезала супруга при самообороне в Шелехове
Следователями возбуждено уголовное дело.
Следователями возбуждено уголовное дело.
Жительницу Шелехова Иркутской области подозревают в убийстве супруга при самообороне. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Женщине может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По версии следствия, в ночь с 24 на 25 ноября между супругами, отмечавшими праздник и распивавшими спиртное у себя дома в одном из районов Шелехова, произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жену и угрожал ей расправой.
«50-летняя женщина данные угрозы воспринимала реально. Желая защититься от противоправных действий со стороны супруга, она нанесла мужчине удары ножом в грудь. От полученных повреждений 53-х летний потерпевший скончался на месте», — отметили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.