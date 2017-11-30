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14:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Городские власти Магнитогорска пообещали наказать виновных во взрыве

ЧП на предприятии уже заинтересовался следственный комитет.

Причину мощного взрыва на улице Калибровщиков, 27 прокомментировали в городской мэрии.

— Сотрудники «МагТехГаз» перекачивали углекислоту из одной цистерны в другую. По предварительной версии под воздействием давления одна из емкостей разгерметизировалась. В результате произошел взрыв, — говорит начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский.

Сообщения очевидцев об одном погибшем не подтвердились. В результате инцидента пострадали два работника предприятия. Однако госпитализация им не потребовалась.

Чиновники подчеркивают, что виновники этой аварии будут наказаны. Сумма причиненного ущерба уточняется.

Напомним, взрыв прогремел вечером 29 ноября. Он был такой силы, что в жилых домах, расположенных в километре от промплощадки, выбило стекла.

По данному факту следственный комитет организовал доследственную проверку.

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