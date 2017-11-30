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15:41 (мск), источник: Sputnik.by

Налетчика на банк в Могилеве обвинили еще и в разбое

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Налетчику на банк в Могилеве инкриминируют новую статью: он обвиняется в разбое, сообщил председатель Следственного комитета РБ Иван Носкевич во время общения с журналистами в Могилевской области.

Источник: Sputnik.by

Первоначально в отношении россиянина, который пытался ограбить банк в областном центре, было возбуждено дело по статье о захвате заложников.

«Действия задержанного дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса — разбой», — сообщил в четверг Носкевич.

В СК не исключают, что квалификация может измениться в зависимости от результатов экспертиз, в том числе баллистической.

Носкевич также сообщил, что задержанный показаний не дал. Вместе с тем, собран комплекс доказательств, благодаря чему дело будет закончено в короткий срок.

«Сложности в расследовании данное дело не представляет. Несмотря на то, что задержанный пока не дает показаний, собран комплекс доказательств, благодаря которым, думаю, в достаточно короткий срок закончим дело и передадим прокурору для направления в суд», — сказал он.

Попытка нападения на банк в Могилеве была совершена 20 ноября. Вооруженный пистолетом 28-летний гражданин России ворвался в отделение во второй половине дня, взяв заложников.

Злоумышленника нейтрализовали правоохранители: он был ранен во время погони по городу.

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