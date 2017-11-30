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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре ищут разбойника, который обчистил кассу магазина на улице Степана Халтурина

Полицейские в Самаре устанавливают личность злоумышленника, который обчистил кассу одного из магазинов. Преступление произошло 6 ноября в 21:15 на улице Степана Халтурина.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина в жилете дорожного рабочего вошел в магазин, брызнул в лицо продавщице из баллончика и забрал все деньги из кассы. После этого мужчина скрылся. На разбойнике была медицинская маска.

Преступление попало в объектив камеры. По признакам преступления возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Самарские полицейские ищут злоумышленника.

— По подозрению в совершении данного преступления разыскивается мужчина, на вид 35−40 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: черная вязанная шапка, черная болоньевая куртка, джинсы голубого цвета, при себе имел черную матерчатую сумку с ремнем через плечо, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

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