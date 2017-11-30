В Самаре ищут разбойника, который обчистил кассу магазина на улице Степана Халтурина

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина в жилете дорожного рабочего вошел в магазин, брызнул в лицо продавщице из баллончика и забрал все деньги из кассы. После этого мужчина скрылся. На разбойнике была медицинская маска.

Преступление попало в объектив камеры. По признакам преступления возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Самарские полицейские ищут злоумышленника.