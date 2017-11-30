Количество отравившихся в Омске школьников увеличилось до 17 человек

Следственный комитет по Омской области выявил новые факты в связи с массовым отравлением учеников гимназии № 159 на улице Барнаульской. Ранее сообщалось, что накануне вечером к врачам обратились 10 гимназистов. Но оказалось, что заболевших больше.

Сегодня утром на занятия не пришли 17 ребят. Следователи уже знали, что у 10 из них медики подозревают кишечную инфекцию. Оставшиеся семеро пояснили: они тоже плохо себя почувствовали и вынуждены были остаться дома, но за медицинской помощью не обращались.

Все заболевшие дети разных возрастов обедали в школьной столовой. В тот же вечер 15-летнего девятиклассника госпитализировали в инфекционное отделение. Остальные ребята проходят лечение на дому.

Сейчас в гимназии работают следователи. Они осмотрели пищеблок, изъяли документацию на поставку продуктов, начали опрашивать очевидцев. Между тем врачи устанавливают точный диагноз.