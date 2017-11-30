Количество отравившихся в Омске школьников увеличилось до 17 человек
Следователи не исключают, что по факту массового отравления будет возбуждено уголовное дело.
Следователи не исключают, что по факту массового отравления будет возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет по Омской области выявил новые факты в связи с массовым отравлением учеников гимназии № 159 на улице Барнаульской. Ранее сообщалось, что накануне вечером к врачам обратились 10 гимназистов. Но оказалось, что заболевших больше.
Сегодня утром на занятия не пришли 17 ребят. Следователи уже знали, что у 10 из них медики подозревают кишечную инфекцию. Оставшиеся семеро пояснили: они тоже плохо себя почувствовали и вынуждены были остаться дома, но за медицинской помощью не обращались.
Все заболевшие дети разных возрастов обедали в школьной столовой. В тот же вечер 15-летнего девятиклассника госпитализировали в инфекционное отделение. Остальные ребята проходят лечение на дому.
Сейчас в гимназии работают следователи. Они осмотрели пищеблок, изъяли документацию на поставку продуктов, начали опрашивать очевидцев. Между тем врачи устанавливают точный диагноз.
По результатам доследственной проверки следователи рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении работников школы.