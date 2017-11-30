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14:13 (мск), источник: АиФ Уфа

СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти женщины по вине врачей

После ДТП по пути из одной больницы в другую она скончалась.

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, пострадавшей в результате ДТП. Дело возбуждено по статье «выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщает пресс-служба Следкома республики.

Напомним, что из села Новобелокатай в село Ургала Белокатайского района местная жительница ехала на попутке. Автомобиль попал в аварию — женщина получила тяжелые травмы.

На «скорой» её отвезли в районную больницу, где по обращению родственников пострадавшую отказались принимать и направили в больницу в село Месягутово Дуванского района. По пути в больницу 25-летняя жительница Белокатайского района скончалась. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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