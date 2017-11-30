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16:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец приговорен к семи годам за убийство женщины в Канавинском районе

Нижегородец приговорен к семи годам колонии строгого режима за убийство женщины в Канавинском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 30 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 43-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 19 марта 2017 года он пришел в квартиру на ул. Совнаркомовской, где находилась потерпевшая. В ходе разговора женщина оскорбила гостя. Обидевшись, мужчина несколько раз ударил ее ножом. От полученных телесных повреждений 40-летняя потерпевшая скончалась. После совершенного, подсудимый предпринял меры для сокрытия преступления, в том числе, выбросил орудие преступления в реку.

В ходе предварительного расследования он сознался в содеянном, был арестован. Отмечается, что мужчина трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Приговор в законную силу не вступил.

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