Нижегородец приговорен к семи годам за убийство женщины в Канавинском районе

Согласно информации, 43-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, вечером 19 марта 2017 года он пришел в квартиру на ул. Совнаркомовской, где находилась потерпевшая. В ходе разговора женщина оскорбила гостя. Обидевшись, мужчина несколько раз ударил ее ножом. От полученных телесных повреждений 40-летняя потерпевшая скончалась. После совершенного, подсудимый предпринял меры для сокрытия преступления, в том числе, выбросил орудие преступления в реку.