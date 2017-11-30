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18:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Лихач на BMW протаранил маршрутку и пытался уйти от полицейской погони в Иркутске

Нарушителя помог задержать случайный водитель, который перекрыл своим внедорожником дорогу.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Лихач на BMW переполошил полицейских Иркутска 30 ноября. А началась история с того, что на своей иномарке он столкнулся с маршруткой на пересечении улиц Тимирязева и Байкальская. Тут бы обоим участникам аварии дождаться экипажа ДПС, но только владелец немецкого авто их увидел, как попытался уехать. Началась погоня.

— На требования остановиться водитель не реагировал, неоднократно создавая аварийные ситуации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Он игнорировал проезд на красные сигналы светофоров, подвергая реальной угрозе жизнь и здоровье пешеходов и водителей. К преследованию подключились другие экипажи ДПС. Вскоре полицейским удалось настигнуть автомобиль в районе улицы Верхняя Набережная.

И вот здесь нарушителя ждала неожиданная развязка. К задержанию подключился случайный водитель. Пенсионер Анатолий Яковлев на Toyota Surf понял, что полицейским нужна помощь и перегородил дорогу лихачу. Правда, хозяин BMW не остановился и врезался во внедорожник. Попытался сдать назад, а там его блокировали машины ДПС. Подозреваемый давай их таранить, зацепив попутно еще и авто Daihatsu другого очевидца.

— В сложившейся ситуации сотрудники ГИБДД вынуждены были применить табельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего прицельно повредив колеса автомобиля нарушителя, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Грамотная работа полицейских и неравнодушие Анатолия Яковлева помогли избежать жертв и пострадавших. Лихача задержали. Им оказался 26-летний житель Шелехова. Сейчас он отправлен на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о том, чтобы поместить его в спецприемник на время разбирательства.

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