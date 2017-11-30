Лихач на BMW протаранил маршрутку и пытался уйти от полицейской погони в Иркутске
Нарушителя помог задержать случайный водитель, который перекрыл своим внедорожником дорогу.
Нарушителя помог задержать случайный водитель, который перекрыл своим внедорожником дорогу.
Лихач на BMW переполошил полицейских Иркутска 30 ноября. А началась история с того, что на своей иномарке он столкнулся с маршруткой на пересечении улиц Тимирязева и Байкальская. Тут бы обоим участникам аварии дождаться экипажа ДПС, но только владелец немецкого авто их увидел, как попытался уехать. Началась погоня.
— На требования остановиться водитель не реагировал, неоднократно создавая аварийные ситуации, — сообщили в
И вот здесь нарушителя ждала неожиданная развязка. К задержанию подключился случайный водитель. Пенсионер Анатолий Яковлев на Toyota Surf понял, что полицейским нужна помощь и перегородил дорогу лихачу. Правда, хозяин BMW не остановился и врезался во внедорожник. Попытался сдать назад, а там его блокировали машины ДПС. Подозреваемый давай их таранить, зацепив попутно еще и авто Daihatsu другого очевидца.
— В сложившейся ситуации сотрудники ГИБДД вынуждены были применить табельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего прицельно повредив колеса автомобиля нарушителя, — добавили в
Грамотная работа полицейских и неравнодушие Анатолия Яковлева помогли избежать жертв и пострадавших. Лихача задержали. Им оказался 26-летний житель Шелехова. Сейчас он отправлен на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о том, чтобы поместить его в спецприемник на время разбирательства.