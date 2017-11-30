В Челябинске пенсионер пошел в сад и исчез
Родные подозревают черных риелторов.
Родные подозревают черных риелторов.
Внуки Виктора Осипова распространяют в соцсетях объявление: «Пропал 68-летний мужчина. Плохо видит, хромает. Ходит с тросточкой. 21 октября видели, как он с сумкой на колесиках вышел из дома в сад. Больше на связь не выходил».
Родные обратились в полицию, но за полтора месяца — никаких вестей. Пенсионер жил в поселке Октябрьск. Вроде бы его потом видели на автовокзале Копейска, но информация не точная.
— Документы, кошелек, телефон — все дома оставил. Просто мистика
Если вы располагаете какой либо информацией о пропавшем пенсионере, просим позвонить его родным по номерам: 8−951−804−18−10 (сестра Александра), 8−908−061−67−22 (внучка Татьяна), 8−908−588−68−26 (внук Алексей) или в полицию по телефону 02.