Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отстраненные от олимпиады cпортсмены написали письмо Путину
Индиец съел шесть килограммов металла
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Смертоносный «Скиф»: ядерная сила России теперь под водой
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: Индия забраковала российский газ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть скромнее
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости (фото)
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске пенсионер пошел в сад и исчез

Родные подозревают черных риелторов.

Внуки Виктора Осипова распространяют в соцсетях объявление: «Пропал 68-летний мужчина. Плохо видит, хромает. Ходит с тросточкой. 21 октября видели, как он с сумкой на колесиках вышел из дома в сад. Больше на связь не выходил».

Родные обратились в полицию, но за полтора месяца — никаких вестей. Пенсионер жил в поселке Октябрьск. Вроде бы его потом видели на автовокзале Копейска, но информация не точная.

— Документы, кошелек, телефон — все дома оставил. Просто мистика какая-то! — говорит внучка Татьяна. — А вообще у нас есть подозрения на черных риелторов. Ведь дедушка жил один в трехкомнатной квартире. Но пока никто на нее не претендует.

Источник: Комсомольская правда

Если вы располагаете какой либо информацией о пропавшем пенсионере, просим позвонить его родным по номерам: 8−951−804−18−10 (сестра Александра), 8−908−061−67−22 (внучка Татьяна), 8−908−588−68−26 (внук Алексей) или в полицию по телефону 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сосед избил игрока «Зенита» до беспамятства и сломал футболисту нос
Можно ли делать ремонт зимой: плюсы и минусы
Медведев объяснил бедность россиян
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили Путина помочь
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела Звезды ТНТ посетили презентацию нового проекта канала и повеселились на вечеринке, посвященной фильму
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь