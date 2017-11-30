В Челябинске пенсионер пошел в сад и исчез

Внуки Виктора Осипова распространяют в соцсетях объявление: «Пропал 68-летний мужчина. Плохо видит, хромает. Ходит с тросточкой. 21 октября видели, как он с сумкой на колесиках вышел из дома в сад. Больше на связь не выходил».

Родные обратились в полицию, но за полтора месяца — никаких вестей. Пенсионер жил в поселке Октябрьск. Вроде бы его потом видели на автовокзале Копейска, но информация не точная.

— Документы, кошелек, телефон — все дома оставил. Просто мистика какая-то! — говорит внучка Татьяна. — А вообще у нас есть подозрения на черных риелторов. Ведь дедушка жил один в трехкомнатной квартире. Но пока никто на нее не претендует.

Источник: Комсомольская правда