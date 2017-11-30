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14:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 31-летнюю Светлану Мульдрякову

Дома ее ждет муж.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии уже с 15-го ноября разыскивают 31-летнюю Светлану Мульдрякову, уроженку села Кош-Елга Бижбулякского района республики.

Как удалось выяснить «Комсомолке», женщина отвезла дочь в Бирск в коррекционную школу-интернат, потом поехала в Уфу, откуда должна была вернуться домой в деревню.

— Она уже две недели не выходит на связь, телефон выключен. Дочку она в интернат отвезла, а родственников у нас в Уфе нет, чтобы так надолго задерживаться там, — говорит супруг Светланы, Анатолий.

Приметы: волосы средней длины каштанового цвета, рост 160−165 см.

Если кто-либо знает о местонахождении женщины, просьба позвонить в дежурную часть полиции по номеру 02.

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