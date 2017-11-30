В Башкирии разыскивают 31-летнюю Светлану Мульдрякову

Как удалось выяснить «Комсомолке», женщина отвезла дочь в Бирск в коррекционную школу-интернат, потом поехала в Уфу, откуда должна была вернуться домой в деревню.

— Она уже две недели не выходит на связь, телефон выключен. Дочку она в интернат отвезла, а родственников у нас в Уфе нет, чтобы так надолго задерживаться там, — говорит супруг Светланы, Анатолий.