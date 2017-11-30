В Башкирии разыскивают 31-летнюю Светлану Мульдрякову
Дома ее ждет муж.
Дома ее ждет муж.
В Башкирии уже с 15-го ноября разыскивают 31-летнюю Светлану Мульдрякову, уроженку села
Как удалось выяснить «Комсомолке», женщина отвезла дочь в Бирск в коррекционную
— Она уже две недели не выходит на связь, телефон выключен. Дочку она в интернат отвезла, а родственников у нас в Уфе нет, чтобы так надолго задерживаться там, — говорит супруг Светланы, Анатолий.
Приметы: волосы средней длины каштанового цвета, рост 160−165 см.
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