Глава Дубовского сельского поселения подозревается в афере с землёй

В апреле 2014 года чиновник включив ложные сведения в Росреестр без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры незаконно включил 8,4 га земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта. После этого он продал 12 гражданам участки из этих земель общей площадью 18 250 кв. м, при этом в сотни раз занизив их стоимость, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. — По предварительным подсчетам в результате преступных действий главы поселения бюджету причинен ущерб на сумму выше 3,5 млн рублей.