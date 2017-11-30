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15:55 (мск), источник: РИАЦ

Глава Дубовского сельского поселения подозревается в афере с землёй

Возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Дубовского муниципального района.

Источник: РИАЦ

В апреле 2014 года чиновник включив ложные сведения в Росреестр без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры незаконно включил 8,4 га земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта. После этого он продал 12 гражданам участки из этих земель общей площадью 18 250 кв. м, при этом в сотни раз занизив их стоимость, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. — По предварительным подсчетам в результате преступных действий главы поселения бюджету причинен ущерб на сумму выше 3,5 млн рублей.

В настоящее время правоохранители устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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