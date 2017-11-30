Глава Дубовского сельского поселения подозревается в афере с землёй
Возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Дубовского муниципального района.
Возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Дубовского муниципального района.
В апреле 2014 года чиновник включив ложные сведения в Росреестр без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры незаконно включил 8,4 га земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта. После этого он продал 12 гражданам участки из этих земель общей площадью 18 250 кв. м, при этом в сотни раз занизив их стоимость, — сообщили в
В настоящее время правоохранители устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.