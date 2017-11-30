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15:31 (мск), источник: РИА Крым

Два человека погибли в лобовом ДТП под Бахчисараем

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь — Севастополь в лобовом столкновении микроавтобуса Toyota Estima и легкового автомобиля Лада Приора погибли два человека.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Авария произошла в четверг на 21-м км трассе севастопольской трассы, в районе поселка Севастьяновка. На место происшествия немедленно прибыли медики, правоохранители и сотрудники МЧС.

Как выяснилось, в результате ДТП водитель и пассажир Лады Приоры погибли на месте. Спасатели достали погибших из искореженного авто при помощи специального оборудования.

Также в аварии пострадал 43-летний пассажир автомобиля Toyota, житель города Томск. С различными травмами мужчину госпитализировали.

Причины ДТП выясняют эксперты. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

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