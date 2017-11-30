В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали десятиэтажку

Об этом ЕАН сообщили очевидцы. «Полицейский наряд прибыл в полдень. Пожарный расчёт — 15 минутами позже. Было эвакуировано приблизительно 10 посетителей офисов и весь персонал, около 15 человек. Эвакуация длилась около получаса. Всё происходило спокойно. Некоторым пожилым посетителям персонал помогал», — рассказал корреспонденту екатеринбуржец Степан Тимофеев.