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15:29 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали десятиэтажку

В уральской столице эвакуации подвергся десятиэтажный дом с офисами на Чайковского, 75.

Об этом ЕАН сообщили очевидцы. «Полицейский наряд прибыл в полдень. Пожарный расчёт — 15 минутами позже. Было эвакуировано приблизительно 10 посетителей офисов и весь персонал, около 15 человек. Эвакуация длилась около получаса. Всё происходило спокойно. Некоторым пожилым посетителям персонал помогал», — рассказал корреспонденту екатеринбуржец Степан Тимофеев.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили информацию.

«Поступило сообщение о минировании здания, проводится эвакуация граждан», — сообщили в ведомстве. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

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