Татарстанец за два дня обворовал две казанские мечети
22 ноября в Казани в одной из мечети из ящика с пожертвованиями неизвестный похитил порядка 30 тысяч рублей.
22 ноября в Казани в одной из мечети из ящика с пожертвованиями неизвестный похитил порядка 30 тысяч рублей.
Как установили полицейские, у 19-летнего парня на это ушло около 20 минут. Придя в мечеть, пока за ним никто не наблюдал, он подошел к ящику, вскрыл его и вытащил все деньги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские довольно быстро установили личность воришки. Его задержали дома, в одном из поселков Зеленодольского района.
Также в ходе работы с подозреваемым правоохранителями была установлена его причастность к краже из еще одно мечети Вахитовского района Казани. Преступление было совершено с разницей в один день — 23 ноября.
— На сегодня в рамках уголовных дел проведены все следственные мероприятия. Подозреваемый, полностью признавший вину, отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в УМВД Казани.