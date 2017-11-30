Татарстанец за два дня обворовал две казанские мечети

Как установили полицейские, у 19-летнего парня на это ушло около 20 минут. Придя в мечеть, пока за ним никто не наблюдал, он подошел к ящику, вскрыл его и вытащил все деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские довольно быстро установили личность воришки. Его задержали дома, в одном из поселков Зеленодольского района.

Также в ходе работы с подозреваемым правоохранителями была установлена его причастность к краже из еще одно мечети Вахитовского района Казани. Преступление было совершено с разницей в один день — 23 ноября.