Станцию метро «Купчино» проверяли почти 2,5 часа

Станция метро «Купчино» в Петербурге бьет рекорд по длительности проверки. В 12:25 ее закрыли из-за бесхозного предмета. И только спустя почти 2 часа 20 минут станция вновь принимает пассажиров.

— В 14:42 «Купчино» открыта. Опасных предметов не обнаружено, — сообщила пресс-служба питерской подземки.

Если составлять рейтинг по времени проверки станций, то «Купчино», конечно, в лидерах. Или антилидерах. Второе место делят «Нарвская» и «Площадь Александра Невского» — станции метро проверяли по полтора часа. Причем потом выяснилось, что «Нарвскую» «заминировал» 17-летний студент колледжа, а «Площадь Александра Невского» — юный гимназист.