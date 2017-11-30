Станцию метро «Купчино» проверяли почти 2,5 часа
В 14:42 пассажиры снова могут войти на конечную «синей» линии.
В 14:42 пассажиры снова могут войти на конечную «синей» линии.
Станция метро «Купчино» в Петербурге бьет рекорд по длительности проверки. В 12:25 ее закрыли
— В 14:42 «Купчино» открыта. Опасных предметов не обнаружено, — сообщила
Если составлять рейтинг по времени проверки станций, то «Купчино», конечно, в лидерах. Или антилидерах. Второе место делят «Нарвская» и «Площадь Александра Невского» — станции метро проверяли по полтора часа. Причем потом выяснилось, что «Нарвскую» «заминировал» 17-летний студент колледжа, а «Площадь Александра Невского» — юный гимназист.
Что касается сегодняшнего закрытия «Купчино», то по этому происшествию еще предстоит провести проверку.