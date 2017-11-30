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15:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Станцию метро «Купчино» проверяли почти 2,5 часа

В 14:42 пассажиры снова могут войти на конечную «синей» линии.

Станция метро «Купчино» в Петербурге бьет рекорд по длительности проверки. В 12:25 ее закрыли из-за бесхозного предмета. И только спустя почти 2 часа 20 минут станция вновь принимает пассажиров.

— В 14:42 «Купчино» открыта. Опасных предметов не обнаружено, — сообщила пресс-служба питерской подземки.

Если составлять рейтинг по времени проверки станций, то «Купчино», конечно, в лидерах. Или антилидерах. Второе место делят «Нарвская» и «Площадь Александра Невского» — станции метро проверяли по полтора часа. Причем потом выяснилось, что «Нарвскую» «заминировал» 17-летний студент колледжа, а «Площадь Александра Невского» — юный гимназист.

Что касается сегодняшнего закрытия «Купчино», то по этому происшествию еще предстоит провести проверку.

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