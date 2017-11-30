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16:00 (мск), источник: РИАЦ

Житель Волгоградской области попытался спалить дом отца

По данному факту полицейские Ленинского района возбудили уголовное дело.

Источник: РИАЦ

Как следует из материалов дела, в 19 часов 30 октября в дежурную часть полиции обратилась 35-летняя жительница Ленинского района.

Женщина сообщила, что 27-летний пасынок поджёг их с мужем дом. Выяснилось, что накануне между мужчиной и его сыном от первого брака произошёл конфликт: молодой человек не мог смириться с тем фактом, что родитель собирается продать дом и переехать с семьей на постоянное место жительства в другой город.

Не сумев найти компромисса с отцом по этому вопросу, молодой человек решил пойти на радикальные меры: для смелости выпил алкоголь, и взяв из дома бутылку с бензином, поджёг дом родителя. К счастью, пожара удалось избежать, видимо, сыграл свою роль дождь, из-за чего пламя не смогло распространиться по всей площади жилого помещения.

Теперь поджигателю грозит 5 лет лишения свободы — на него заведено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

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