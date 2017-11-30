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16:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: в Воронеже пассажир вылетел из окна маршрутки при ее столкновении с фурой

Мужчина вылетел из окна маршрутки при ее столкновении с фурой Scania, сообщили воронежцы в «систему-112».

Авария произошла на проспекте Патриотов в 13:55 четверга, 30 ноября. По данным очевидцев, грузовой автомобиль и маршрутка № 50 столкнулись около дома 5 г. О состоянии мужчины пока ничего не известно. Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет обстоятельства ЧП в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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