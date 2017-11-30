На Южном Урале оператор заправки избил себя гаечным ключом ради 70 тысяч

В ночь на 14 ноября мужчина, находясь на рабочем месте, инсценировал разбойное нападение: для этого нанес себе удары по затылку гаечным ключом, а также ударился лбом о землю. Затем нажал тревожную кнопку.

Прибывшим на место сотрудникам полиции работник заправки мужчина рассказал, что произошло ограбление. Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении южноуральца. Он обвиняется сразу по двум статьям: «Хищение чужого имущества» и «Заведомо ложный донос соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения». Судьбу мужчины должен решить суд.

Как писал «ФедералПресс», недавно жителя Еткульского района приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима за ложный донос. Мужчина сообщил в полицию, что у него украли телефон и деньги, которых на самом деле не было. Южноуралец решил, что оперативники отвезут его на служебной машине в соседнее село, где были друзья и выпивка.