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15:35 (мск), источник: Новости Перми

Осуждены мошенники, укравшие у дольщиков 147 млн рублей

30 ноября суд вынес приговор учредителю и руководителю компании-застройщика. Мужчина и женщина брали у дольщиков оплату, предоплату, но документов на строительство многоквартирных домов не имели.

Клиентов вводили в заблуждение относительно стабильного финансового состояния и наличия необходимого денежного капитала организации. Для создания видимости компания брала на работу менеджеров, юристов, бухгалтеров. О действительном положении дел сотрудники не знали.

Также мошенники размещали рекламу в СМИ о том, что жилье будет построено из экологически чистых материалов, с огороженной и благоустроенной территорией, детскими игровыми комплексами, зоной отдыха для взрослых, парковкой. В квартирах обещали современную отделку.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, для строительства многоэтажек были приобретены 11 участков на улицах Автозаводской, Теплогорской, Олега Кошевого, Лизы Чайкиной, Магистральной, Шахтерской, Судозаводской и Каляева.

Дома так и не построили. В материалах уголовного дела числится 171 потерпевший. Сумму причиненного ущерба составила 147 млн рублей.

В качестве наказания суд приговорил фигурантов к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также они обязаны возместить ущерб пострадавшим и заплатить штраф — 500 тысяч рублей каждый.

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