Осуждены мошенники, укравшие у дольщиков 147 млн рублей

Клиентов вводили в заблуждение относительно стабильного финансового состояния и наличия необходимого денежного капитала организации. Для создания видимости компания брала на работу менеджеров, юристов, бухгалтеров. О действительном положении дел сотрудники не знали.



Также мошенники размещали рекламу в СМИ о том, что жилье будет построено из экологически чистых материалов, с огороженной и благоустроенной территорией, детскими игровыми комплексами, зоной отдыха для взрослых, парковкой. В квартирах обещали современную отделку.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, для строительства многоэтажек были приобретены 11 участков на улицах Автозаводской, Теплогорской, Олега Кошевого, Лизы Чайкиной, Магистральной, Шахтерской, Судозаводской и Каляева.



Дома так и не построили. В материалах уголовного дела числится 171 потерпевший. Сумму причиненного ущерба составила 147 млн рублей.



В качестве наказания суд приговорил фигурантов к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также они обязаны возместить ущерб пострадавшим и заплатить штраф — 500 тысяч рублей каждый.