Продавца подозревают в хищении средств магазина в Ростовской области
Продавца подозревают в хищении средств строительного магазина в Ростовской области.
Продавца подозревают в хищении средств строительного магазина в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о краже заявил в полицию владелец магазина строительных материалов.
По подозрению в преступлении был задержан 23-летний житель Тарасовского района, ранее судимый за кражу, который работал в магазине продавцом.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый в течение нескольких месяцев реализовывал товар, а вырученные деньги присваивал себе.
Сумма причиненного владельцу магазина ущерба составила около 140 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).