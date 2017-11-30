Продавца подозревают в хищении средств магазина в Ростовской области

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о краже заявил в полицию владелец магазина строительных материалов.

По подозрению в преступлении был задержан 23-летний житель Тарасовского района, ранее судимый за кражу, который работал в магазине продавцом.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый в течение нескольких месяцев реализовывал товар, а вырученные деньги присваивал себе.

Сумма причиненного владельцу магазина ущерба составила около 140 тысяч рублей.