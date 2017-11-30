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17:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Продавца подозревают в хищении средств магазина в Ростовской области

Продавца подозревают в хищении средств строительного магазина в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, о краже заявил в полицию владелец магазина строительных материалов.

По подозрению в преступлении был задержан 23-летний житель Тарасовского района, ранее судимый за кражу, который работал в магазине продавцом.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый в течение нескольких месяцев реализовывал товар, а вырученные деньги присваивал себе.

Сумма причиненного владельцу магазина ущерба составила около 140 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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