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15:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Черняховском столкнулись фура и легковушка: погибла женщина

Под Черняховском на трассе А229 столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Авария произошла в четверг, 30 ноября, в 12:50. По предварительным данным, «Хонда» шла на обгон, но в результате столкнулась с фурой. В ДТП погибла пенсионерка, которая находилась в первом автомобиле.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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