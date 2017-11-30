Под Черняховском столкнулись фура и легковушка: погибла женщина
Под Черняховском на трассе А229 столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Под Черняховском на трассе А229 столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Авария произошла в четверг, 30 ноября, в 12:50. По предварительным данным, «Хонда» шла на обгон, но в результате столкнулась с фурой. В ДТП погибла пенсионерка, которая находилась в первом автомобиле.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.