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16:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лисках пьяный мужчина по неосторожности убил прохожего

Подозреваемому грозит до 1 года лишения свободы.

Лискинский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении 58-летнему мужчине смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель Лискинского межрайпрокурора Алексей Гаврилов в четверг, 30 ноября.

Инцидент произошел 17 августа. Пьяный лискинец увидел у городского супермаркета на проспекте Ленина прохожего. Затем спровоцировал ссору и ударил мужчину по голове. Потерпевший упал на асфальт и получил перелом черепа, от которого спустя сутки умер в реанимации.

Лискинец признал свою вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 1 года лишения свободы.

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