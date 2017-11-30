В Лисках пьяный мужчина по неосторожности убил прохожего

Лискинский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении 58-летнему мужчине смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель Лискинского межрайпрокурора Алексей Гаврилов в четверг, 30 ноября.

Инцидент произошел 17 августа. Пьяный лискинец увидел у городского супермаркета на проспекте Ленина прохожего. Затем спровоцировал ссору и ударил мужчину по голове. Потерпевший упал на асфальт и получил перелом черепа, от которого спустя сутки умер в реанимации.