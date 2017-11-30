Воронежский авиазавод заплатит сотруднице 200 тыс рублей за падение на льду

Левобережный суд Воронежа постановил взыскать с ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) компенсацию морального вреда в пользу сотрудницы предприятия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 30 ноября. Женщина поскользнулась на льду во время обеденного перерыва и получила травмы.

Суд установил, что инцидент произошел в рабочий день, когда фрезеровщица направлялась на обед в столовую. Для этого ей надо было пройти по улице из цеха в другое здание. Пройдя несколько метров, она поскользнулась на льду и упала. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, кровоизлияние, перелом свода и основания черепа, перелом костей таза и ушиб мягких тканей головы.

После этого сотрудница обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Однако ответчик исковые требования не признал. На предприятии сослались на нарушение женщиной инструкции ПАО «ВАСО» по соблюдению общих требований охраны труда, согласно которой «во время гололеда необходимо соблюдать особую осторожность, стараться идти там, где дорога расчищена и посыпана песком или не имеет наледи».

Суд, согласившись с позицией прокурора, не принял во внимание такие доводы. Трудовым законодательством на работодателя возложена обязанность по обеспечению безопасных условий труда и компенсации вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей. С работодателя в пользу сотрудницы будет взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

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