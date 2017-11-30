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15:50 (мск), источник: Publika.md

Задержаны два работника столичного военкомата за торговлю поддельными военными билетами

Задержаны глава одного из территориальных подразделений столичного военкомата и начальник военно-врачебной комиссии того же сектора. Их подозревают в торговле поддельными военными билетами. Еще одну фигурантку дела оставили на свободе.

По данным следствия, подозреваемые помогали юношам призывного возраста избежать воинской повинности. Им выдавали документы о негодности к службе.

Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники СИБ вели наблюдение за участниками схемы два месяца. Под стражу их взяли после обысков в кабинетах и домах.

В Министерстве обороны сообщили, что намерены провести по этим фактам внутреннее расследование.

«Мы сотрудничаем со следствием и оказываем содействие в прояснении всех обстоятельств. Министерство обороны осуждает все формы коррупции и примет меры против любых нарушений, допущенных, как гражданскими, так и военными лицами».

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