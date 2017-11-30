Задержаны два работника столичного военкомата за торговлю поддельными военными билетами

По данным следствия, подозреваемые помогали юношам призывного возраста избежать воинской повинности. Им выдавали документы о негодности к службе.



Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники СИБ вели наблюдение за участниками схемы два месяца. Под стражу их взяли после обысков в кабинетах и домах.



В Министерстве обороны сообщили, что намерены провести по этим фактам внутреннее расследование.



«Мы сотрудничаем со следствием и оказываем содействие в прояснении всех обстоятельств. Министерство обороны осуждает все формы коррупции и примет меры против любых нарушений, допущенных, как гражданскими, так и военными лицами».